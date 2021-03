Após chuvas intensas, Corguinho entra em situação de emergência por 180 dias

Carros alagados após a chuva na cidade - (Foto: Divulgação)

Os estragos causados pela chuva em Corguinho, a 70 km de Campo Grande, levou o Governo do Estado a decretar situação de emergência na cidade. O documento assinado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) determinou a situação por pelo menos 180 dias.

"Determina-se a situação de emergência em áreas urbana e rural do município de Corguinho-MS afetado por desastre, classificado e codificado como, “Tempestade Local Convectiva - Chuvas Intensas” – COBRADE - 1.3.2.1.4. ”, conforme Instrução Normativa nº 36, de 4 de dezembro de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e informações contidas no Formulário de Informações do Desastre (FIDE) e registradas no Sistema Integrado de Informações de Desastres (S2ID)", diz o decreto.

Fica autorizado a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem, sob a gestão da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/MS), nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução, relacionadas à situação a que se refere o art. 1º deste Decreto.

"Autoriza-se a atuação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e a realização de campanhas de arrecadação de recursos perante a comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a gestão da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/MS)".

O documento ainda traz a informação de que o agente da Defesa Civil ou a autoridade administrativa que se negar de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população será responsabilizado.