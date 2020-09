Alegando carregar carga de açúcar, motorista é preso com 3,2 mil kg de maconha em fundo falso 

Os policiais identificaram o odor da droga, que se encontrava em um fundo falso no baú - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

Um condutor foi abordado por Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira na manhã do último dia (24). O homem de 39 anos conduzia uma carreta baú de cor branca com placas de Santa Cecília (SC) carregada com 3.200,000 quilos de maconha.

Ao receber a ordem de parada dos policiais, o indivíduo alegou que se deslocava até Caarapó onde teria uma carga de açúcar para levar até Santa Catarina. Na vistoria, os policiais identificaram o odor da droga, que se encontrava em um fundo falso no baú.

Para a retirada dos 204 fardos de maconha, foi necessário o auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Dourados.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados onde o homem, de 39 anos de idade, permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.