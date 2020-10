Acusado de matar jovem ator de Chiquititas, retira nova documentação alegando que nasceu em MS

O criminoso pode ter fugido usando um RG falso tirado no interior do Paraná - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Foragido desde junho do ano passado após ter matado o ator Rafael Miguel, que atuou na novela Chiquititas do SBT, surgiu pistas do paradeiro de Paulo Cupertino. O servidor fez um documento no Paraná com informações falsas, alegando que nasceu em Rio Brilhante, a 158 km de Campo Grande.

O criminoso pode ter fugido usando um RG falso tirado no interior do Paraná. O documento mostra que Cupertino passou pela cidade de Jataizinho. Para fazer a documentação, ele informou um endereço falso de uma cidade próxima. No documento ele usa o nome falso de 'Manoel Machado da Silva' como um disfarce.

O servidor que retirou o documento para o acusado foi ouvido pela polícia. Em seu depoimento, o homem disse não se lembrar de quando fez a registro e que não sabia do caso. Além do nome falsificado, Cupertino alterou a filiação, dando nomes diferentes para a mãe e o pai. Na foto, ele aparece com barba branca.

Ele foi incluído na lista dos 24 criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. Paulo está foragido desde 9 de junho de 2019, quando atirou 13 vezes em Rafael e no casal João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50, no bairro da Pedreira, na zona sul.

Em 19 de junho de 2020, a Justiça converteu o mandado de prisão temporária dele em preventiva. O assassino teria agido por não aceitar o namoro da filha dele com Rafael Miguel.