Volta às aulas na Rede Estadual de Ensino terá ensino híbrido em 2021

Alunos da Rede Estadual de Ensino retornam às aulas somente em 2021 - (Foto: Divulgação)

Alunos da Rede Estadual de Ensino retornam às aulas somente em 2021, porém o protocolo contendo as medidas de biossegurança já foi elaborado por uma comissão composta por 21 instituições, e prevê aulas a distância e presenciais.

Ao fazer o lançamento desse protocolo, o governador Reinaldo Azambuja ponderou que o retorno às aulas presenciais na Rede Estadual de Ensino (REE) vai acontecer quando houver uma recomendação científica.

O protocolo, criado pela comissão contou com o auxílio do Articule, que realizou o mesmo trabalho em Rondônia e Goiás, e prevê medidas como a aferição de temperatura, higienização constante, colocação de dispensers com álcool em gel, cartazes informativos, horários diferenciados para entrada e saída dos alunos, turmas divididas respeitando distância mínima de 1,5 metro por estudante e uso de bebedouros apenas para encher garrafas.

De acordo com a secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, os materiais escolares já foram adquiridos e cada aluno receberá três máscaras reutilizáveis. Já o ensino a distância será possível graças a parceria com o Google.