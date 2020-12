Vídeo: Jibóia é encontrada em escritório no bairro São Francisco

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande (PMA) capturou na noite de ontem (6) em um escritório no bairro São Francisco em Campo Grande, uma jiboia de aproximadamente dois metros debaixo de um armário. Quando chegaram no local, os policiais capturaram o animal com um uso de um gancho especial.

Ela foi colocada em uma caixa de contenção e foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

A jiboia é pacífica e não é peçonhenta. Raramente passa de três metros de comprimento. Alimenta-se principalmente de aves, mamíferos pequenos e lagartos grandes.

Confira o vídeo: