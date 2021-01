Vestibular da UEMS está com inscrições abertas até dia 24

Prédio da UEMS - (Foto: Assessoria de Comunicação UEMS)

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular (PSV) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). São 1.101 vagas disponíveis para 14 cidades do Estado.

São 54 diferentes cursos de graduação, entre eles o de medicina, enfermagem, engenharia florestal, teatro, tecnologia em produção sucroalcooleira, ciências econômicas, química industrial, sistemas de informação, administração, zootecnia, entre outros.

As provas objetiva e de redação serão aplicadas presencialmente no dia 6 de fevereiro, das 14h às 19h, horário de Mato Grosso do Sul, seguindo todos os protocolos estabelecidos por autoridades sanitárias para prevenção de contágio da Covid-19.

Os candidatos poderão realizar a prova em: Campo Grande, Amambai, Aquidauana, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A inscrição custa R$ 90 e pode ser feita até dia 24 de janeiro no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

Mireli Obando, Subcom