Veja calendário de pagamento do IPVA em cada estado e no DF

No Pará, os valores do IPVA terão uma redução média de 2,74% em 2021, na comparação com os valores de 2020. A maior redução média foi para automóveis, de 4,94%.

Terão direito a desconto no IPVA 2021 os proprietários de veículos que anteciparem o pagamento do IPVA até a data-limite da primeira parcela da antecipação do imposto, com desconto de 15%, se o contribuinte não tiver multas de trânsito nos últimos dois anos; ou com desconto de 10%, com pagamento integral até a data-limite para o pagamento da primeira parcela, nos casos em que o contribuinte não tiver multas de trânsito no ano anterior. Para as demais situações, o desconto será de 5%, de acordo com o Decreto Estadual 1.257/20.

As alíquotas do IPVA no Pará são: 2,5% para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos, inclusive jet-sky e veículos aeroviários não destinados à atividade comercial; 1% para ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares. Os veículos rodoviários com mais de 15 anos de fabricação estão isentos. Embarcações e aeronaves terão até o dia 30 de junho para recolher o IPVA.

A emissão do boleto pode ser feita na página da Secretaria de Fazenda (Sefa).

Veja abaixo a tabela com os prazos de vencimento: