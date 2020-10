Vânia Mello é eleita primeira presidente mulher do Crea-MS

A engenheira venceu a disputa pela presidência do órgão com 55% dos votos - (Foto: Arquivo/A Crítica)

As eleições para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso do Sul (Crea-MS) se encerraram. E quem venceu a disputa foi a engenheira agrimensora Vânia Mello. A primeira mulher eleita presidente do conselho concorria com outros dois profissionais: o engenheiro civil Marco Maia e o engenheiro mecânico Jorge Almeida.

É um marco na história do órgão, pois nunca houve a presença feminina na cadeira que preside o Crea-MS. Mello ganhou com 55% dos votos ou 295 votos a mais que seu concorrente em segundo lugar, Marco Maia, que obteve 841.

Atuando na Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) desde 1992, Vânia Mello foi professora, presidente da entidade que representa sua engenharia e também compôs a diretoria do Crea-MS.

Há 30 anos atuando no sistema e no Conselho, a profissional está acostumada aos desafios e revela o desejo de romper esse paradigma. "Quero dar visibilidade e manter a transparência sobre as ações do Conselho. O investimento em comunicação é essencial para mostrar a importância do profissional de engenharia para a sociedade", comentou a engenheira.

A nova presidente do conselho, que foi diretora geral da Mútua, a Caixa de Assistência Social do Crea, atendeu a principal demanda dos associados em seu mandato: o plano de saúde, que foi contratado naquele período. Vânia ainda promoveu o aumento do número de pessoas engajadas na Mútua.

Falando sobre sua profissão, Mello explica que o setor está passando por percalços e que já houve um cenário mais positivo. “Antes tínhamos uma câmara especializada, hoje estamos junto com a Câmara de Engenharia Civil. Isso ocorreu com o fechamento do curso na Uniderp. Nossa luta é maior agora pela profissão que ainda está bastante atuante, mas sofre com as dificuldades do mercado”, concluiu.