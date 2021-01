Vale Universidade começa a receber termos de compromisso de acadêmicos beneficiários

Os acadêmicos que já são beneficiários do Programa Vale Universidade, programa do Governo do Estado que é gerenciado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizam até o próximo dia 28 a entrega do termo de renovação de compromisso. O documento é importante e visa assegurar a continuidade do benefício.

A superintendente de Benefícios Sociais da Sedhast, Eliane Alcarás, explica que toda a entrega está agendada e sempre respeitando os protocolos de segurança estabelecidos durante a pandemia de covid-19. “Temos um horário já estabelecido para cada entrega de cada acadêmico. Vamos evitar aglomerações e reduzir os riscos nessa pandemia”, pontua.

Eliane ressalta ainda que acadêmicos do interior do estado também devem entregar os termos nos locais pré-estabelecidos. No Vale Universidade o acadêmico arca com apenas 10% do valor da mensalidade. O Governo do Estado paga 70% e a Instituição de Ensino Superior 20%. Além do benefício social, uma outra oportunidade oferecida também aos acadêmicos é o estágio, sempre realizado em instituições parceiras envolvidas com a área afim de estudo do aluno.

A Superintendência de Projetos Especiais (Suproes) / Vale Universidade funciona na 14 de Julho, nº 1269, no centro de Campo Grande. Os telefones 3314-4827, 3314-4842 e 3314-4862, bem como o e-mail: pvu@sedhast.ms.gov.br, estão à disposição para eventuais dúvidas.

Leomar Alves Rosa – Sedhast

Foto: divulgação