Vai sair de viagem no feriado prolongado? Deixe sua casa segura!

Com a proximidade do feriado prolongado muitas pessoas estão planejando viajar no final desta semana. Desta vez, além dos cuidados com a biossegurança, já orientado pelas autoridades de saúde devido à pandemia, é preciso cuidar ainda da segurança das residências, diante da possibilidade de furtos e roubas, com a ausência de moradores.

Sendo assim, a Polícia Civil dá algumas dicas que podem evitar possíveis transtornos:

A porta da cozinha deve ser protegida e a área tem que ser isolada do restante da casa com o trancamento das portas intermediárias. Isso porque os arrombamentos são mais frequentes pelos acessos dos fundos dos imóveis;

Não guarde objetos de valores em casa. Faça seguro deles e confie a custódia a cofres de bancos. Se preferir, use cofres de segurança dentro da residência, mas sempre que possível instale mais de um, sendo um deles fora dos aposentos particulares;

Os alarmes sonoros ou luminosos devem ser testados periodicamente. Isso melhora a segurança e também ajuda os vizinhos que, avisados, reconhecem com facilidade o sistema e podem ajudar em caso de perigo;

Faça o máximo para dificultar a ação de delinquentes, desde a colocação de trincos e travas nas portas e janelas até trancas, correntes e cadeados nos pontos mais vulneráveis. Improvise as defesas conforme necessidade;

Conheça seus vizinhos e combine com eles medidas de auxílio mútuo. A solidariedade é importante nos momentos de perigo. Os vizinhos devem estar sempre alerta pela segurança de sua rua ou bairro;

Mantenha luzes acesas durante a noite e combine com vizinhos de confiança para que fiquem responsáveis por monitorar a casa e evitar jornais e correspondências acumuladas;

Não divulgue em redes sociais que vai sair a passeio;

Leve as chaves da casa com você. Não deixe a chave de sua residência em um local inapropriado como debaixo do tapete, próximo à janela ou a um vaso de plantas, por exemplo, pois é uma deixa para que o ladrão a encontre;

Em condomínios fechados ou edifícios, não deixe as chaves na portaria.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações da Polícia Civil

