Uso de máscara continua obrigatório para entrar no Parque das Nações Indígenas

Um dos locais preferidos do campo-grandense, o Parque das Nações Indígenas permanece aberto seguindo medidas de biossegurança como o uso obrigatório de máscara e a recomendação para que os frequentadores mantenham a distância de 1,5 metro entre eles.

Apesar das normas, algumas pessoas insistem em entrar no local sem o equipamento de proteção individual e a desrespeitar outras normas e recomendações. “Tivemos algumas dificuldades com relação ao cumprimento dos protocolos, principalmente com pessoas que não têm usado máscara, fazem atividades como piquenique e insistem em comemorar aniversário dentro do parque. Tem muitas pessoas que vão encontrar amigos”, conta o gerente de unidades de conservação do Imasul, Leonardo Tostes Palma.

Guardas-parques e policiais militares estão fazendo a abordagem de quem desrespeita os protocolos e normas do parque. “Tudo isso estamos fazendo para a segurança das pessoas, com a finalidade de que todos tenham a saúde e que possamos ter um local onde as pessoas possam caminhar ao ar livre e sem risco de contaminação. Essa é uma preocupação do Imasul, da Semagro e do Governo do Estado”, acrescenta o gerente.

O protocolo de segurança foi feito pelo Sesi em parceria com o Governo do Estado, possibilitando a reabertura do Parque das Nações Indígenas no dia 8 de outubro, após quase sete meses fechado em razão da pandemia da Covid-19.

Atividades em grupo, lanches coletivos e celebração de aniversário, continuam desaconselhados, mas já foram liberadas as quadras de esporte, pista de skate e os parquinhos infantis - que estavam fechados no mês passado.

Atividades físicas como caminhada, corrida e ciclismo, passeios para observação de pássaros e animais, também estão autorizados. É recomendado levar álcool em gel para higienizar as mãos.

Paulo Fernandes, Subcom

Fotos: Edemir Rodrigues