Unindo solidariedade e arte, Campanha “Do Mesmo Sangue” é lançada em Campo Grande

A Rede Hemosul-MS tem enfrentado períodos de significativa baixa nos estoques de sangue - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma ação inédita que está unindo criatividade, arte, em um monumento símbolo da nossa Capital gerou muita curiosidade nos últimos dias. Promovida pelo Sicredi em parceria com a Rede Hemosul-MS, com o aval da SES/Governo do Estado e Sectur/Prefeitura de Campo Grande, a campanha “Do mesmo Sangue” foi lançada nesta quinta-feira (05.08).

O objetivo da iniciativa que envolve várias instituições é aliar incentivo à doação de sangue e à restauração de monumentos da Capital: o Monumento das Araras, atrai visitantes pela beleza da obra de arte que retrata duas araras azuis e uma vermelha, aves típicas de nosso bioma, do nosso Pantanal.

A Rede Hemosul-MS tem enfrentado períodos de significativa baixa nos estoques de sangue, como avalia a coordenadora geral da instituição, Marli Vavas, falando da importância da iniciativa: "neste momento crítico que os estoques já sofrem as maiores baixas do ano, com o agravamento da pandemia, isto se tornou ainda mais extremo, o que faz das parcerias em campanhas e ações institucionais uma das opções de mobilização e conscientização da população sobre a causa do sangue”.

Marli acrescenta ainda: “Os estoques das tipagens O Positivo e O Negativo têm exigido uma atenção especial pelas baixas que vêm apresentando há alguns meses e, embora haja resposta da população, o alcance dos estoques estratégicos desses tipos sanguíneos têm sido o principal desafio”.

A ideia é simples e criativa uma vez que a pintura do monumento vai depender da colaboração da população, através da doação de sangue. A cada 1000 bolsas doadas, uma parte da arara será colorida novamente, em cinco etapas. “O Sicredi sempre foi um grande incentivador da cultura e do fortalecimento da arte regional e desta vez, aliamos a revitalização desse tradicional monumento de nossa cidade, com a doação de sangue, pois, sabemos que o Hemosul necessita de apoio, principalmente neste momento de pandemia, onde a demanda é maior. É uma grande alegria promover essa corrente do bem, onde todos ganham”, avalia o presidente do Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Celso Ramos Regis.

A pintura da arara de 10 metros de altura estará sob a responsabilidade do artista plástico Cleir, que em 1996 construiu a obra localizada na Praça União, no Bairro Amambaí.

As doações de sangue podem ser realizadas diretamente no Hemosul da Capital, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 e nas unidades de coleta no estado, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim.

Diante da pandemia de Covid-19, as doações podem ser agendadas, evitando aglomerações, mas também serão atendidas as demandas espontâneas por ordem de chegada. Vale lembrar que o Hemosul toma todas as medidas de segurança para a doação. Mais informações e agendamentos pelo (67) 3312-1516, 1529 ou whatsapp 99298-6316.