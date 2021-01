UnB adia provas da primeira e segunda etapas do PAS - (Foto: Reprodução/ Jornal Metrópoles)

A Universidade de Brasília (UnB) decidiu adiar a aplicação das provas da primeira e segunda etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS). Inicialmente prevista para os dias 21 e 14 de março, respectivamente, a aplicação das provas ficará para 20 de junho (PAS 2) e 27 de junho (PAS 1). Em nota, a universidade explicou que a decisão foi tomada após análise do cenário da pandemia de covid-19 no Distrito Federal e no Brasil, “uma vez que há aumento dos índices de contágio pelo coronavírus em muitas localidades”.

O PAS 1 e o PAS 2 são normalmente realizados em Brasília e em outras oito cidades. As provas da terceira etapa do PAS, que ocorrem apenas no DF, estão mantidas para o dia 7 de março.

O PAS é um dos sistemas de ingresso na UnB, em que o estudante realiza um exame a cada ano, durante o Ensino Médio. Para UnB, então, o adiamento das provas das etapas 1 e 2 não representa prejuízo aos candidatos, uma vez que o desempenho deles não será utilizado para ingresso na universidade no ano letivo de 2021.

Os aprovados no PAS representam 50% dos ingressos anuais da UnB. De acordo com o comunicado, apesar de não haver uma data para início do primeiro semestre, é necessário que as provas ocorram em tempo hábil, por isso a data do PAS 3 foi mantida.

A universidade já havia tomado medidas para ampliar a segurança sanitária durante a aplicação das provas, como a realização de cada uma das etapas em fins de semana diferentes – até então, todas ocorriam concomitantemente. Além disso, a terceira etapa tem, historicamente, um menor número de inscritos, na comparação com as demais etapas. Cerca de 15 mil estudantes farão a prova do PAS 3. Nas edições anteriores, as três etapas reúnem aproximadamente 70 mil pessoas.

Outras medidas incluem redução do número de pessoas por sala, obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização de sacos de armazenamento de provas e a checagem de documentos sem contato.

Prorrogação das inscrições

A UnB também decidiu prorrogar até 26 de fevereiro o período de inscrições para a primeira e segunda etapas e do PAS. Os editais estão disponíveis na página do Cebraspe, banca contratada para a execução das provas. Não há prorrogação no caso do PAS 3.