Último Sesc Arte para crianças foca em geometrias, texturas e cores

A videoaula será postada no próximo sábado (26), às 9 horas, nas redes sociais - (Foto: Sesc/MS)

Em vídeo oficina, o Sesc Arte para Crianças foca no processo de cognição da arte, desde o modo de como recortar e pintar, até a montagem do objeto artístico.

Essa é uma atividade que potencializa a imaginação e a criatividade da criança que deve fazer uma série de escolhas e decisões sobre o material, as simetrias, as cores, formas e figuras geométricas a serem utilizadas.

A videoaula será postada no próximo sábado (26), às 9 horas, no perfil @sescculturams e Facebook/sescculturams.

Para desenvolver a atividade em casa, desta vez serão necessários: 1 pedaço de papelão; 1 caixa de tinta guache; 1 pincel largo; 1 pedaço de plástico bolha; 1 jornal velho; recortes de papel colorset, ou cartolina colorida; cola branca e tesoura sem ponta.

É possível acompanhar as ações do Sesc MS no site sesc.ms, nas redes sociais do Sesc, em @sescculturams e facebook.com/sescculturams.