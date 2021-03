Último domingo de verão será de sol com possibilidade de chuva de fim de tarde

O último domingo (14) de verão em Mato Grosso do Sul será de tempo seco, calor e chuvas de fim de tarde - (Foto: Mireli Obando/Subcom)

O último domingo (14) de verão em Mato Grosso do Sul será de tempo seco, calor e chuvas de fim de tarde, condições típicas da estação que se despede no próximo sábado (20) com a chegada do outono.

Neste dia as condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de céu parcialmente nublado a claro. Chuvas fortes e isoladas podem ocorrer.

Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 35% a 95% ao longo do dia, e os ventos esperados podem ser de intensidade fraca a moderada.

As temperaturas poderão variar entre 17°C a 37°C em Mato Grosso do Sul e para a capital a variação está estimada em 23°C a 34°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve para este domingo o alerta de chuvas que podem ter acumulados de até 50 milímetros e ventos fortes que podem variar entre 40 a 60 km/h.