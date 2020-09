Último domingo de inverno terá pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul

O inverno de 2020 começa a se despedir e o avanço de uma frente fria de origem polar pelo Sul do Brasil provoca mudanças no tempo em todo País. Ainda que de forma tímida, em Mato Grosso do Sul as mudanças já podem ser sentidas, especialmente no aumento da umidade do ar que atingiu níveis críticos nas últimas semanas.

Para este domingo (20) a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado a nublado em todas as regiões do Estado. Há expectativa para pancadas de chuva nas regiões pantaneira, central, norte e bolsão, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Os índices de umidade relativa do ar aumentam neste dia. A variação está estimada em 80% a 45%. Vento fraco a moderado para todas as regiões. As temperaturas em Mato Grosso do Sul terão ligeira queda. A variação para o domingo será de 15°C a 35°C.

Na Capital a previsão indica períodos de céu nublado com chuva. A mínima esperada é de 21°C e a máxima de 29°C.

De acordo com prognóstico do Cemtec, as áreas de instabilidades se intensificam no Estado, dando condições para chuva até a próxima quarta-feira (23), sendo o período com maior probabilidade a segunda (21) e a terça-feira (22). O volume esperado para o período é de até 10 milímetros.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Chico Ribeiro