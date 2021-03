UFMS divulga segunda chamada do Vestibular 2021 e PASSE

Fachada da UFMS - (Foto: Divulgação/UFMS)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou nesta tarde de terça-feira, 16, os editais com a segunda chamada do Vestibular 2021 e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva, o PASSE.

Os estudantes selecionados têm até o dia 17 para realizarem a pré-matrícula on-line neste site. O comprovante de matrícula estará disponível no sistema de pré-matrícula apenas depois que a matrícula for efetivada pela Secretaria Acadêmica da Unidade.

Para confirmar o interesse na vaga, os estudantes selecionados devem preencher o Cadastro do Estudante, o Perfil Acadêmico e anexar os documentos indicados neste edital, de acordo com modalidade de concorrência. Após o período de matrícula, fica a cargo do estudante acompanhar no portal a sua situação diante a matrícula.

A lista completa de chamadas e estudantes convocados está disponível no site de ingresso da UFMS.