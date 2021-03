UFMS divulga resultados finais do Vestibular 2021 e PASSE

UFMS - (Foto: Divulgação/UFMS)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou nesta tarde de sexta-feira (5) os editais com o resultado final do Vestibular 2021 e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva, o PASSE.

Clicando aqui, os estudantes que realizaram o Vestibular podem conferir o resultado das provas objetivas e redação. Já o resultado final do PASSE pode ser consultado neste link.

A lista completa de estudantes convocados para a matrícula será divulgada no domingo (7) no portal da instituição. Para mais informações, basta acessar o site ingresso.ufms.br.