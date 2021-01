UFMS abre processo para professores substitutos com salário de até R$ 6,2 mil

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - (Foto: Divulgação/UFMS)

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu processo seletivo para a contratação de 20 profissionais afim de atuarem como professores substitutos. As remunerações variam de R$2.600 a R$6.200 e as vagas são para ingresso no primeiro semestre de 2021.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas por e-mail, a partir de 4 de janeiro. As oportunidades são para especialistas, mestres e doutores atuarem nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas.

Inscrições - Os editais com informações para cada vaga e com o endereço de e-mail para efetuar a inscrição está disponível aqui, na seção “Eventos em Andamento”.

Entre os documentos para inscrição estão: identidade, CPF, currículo lattes e diploma, certificado ou títulos de graduação, especialização, mestrado ou doutorado.