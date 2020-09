UE/Von der Leyen: estou convencida de que acordo com Reino Unido é possível

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen - ( Foto: Estadão )

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, reconheceu as dificuldades nas negociações com o Reino Unido por um acordo comercial para o período subsequente à saída do país insular do bloco, o Brexit, que será oficializado no final deste ano. "Ainda estou convencida de que um acordo é possível", garantiu, em entrevista coletiva após reunião com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, em Lisboa.

Von der Leyen lembrou que, nos dois lados do Canal da Mancha, a pandemia teve impactos econômicos significativos. Por isso, na avaliação dela, é importante que as duas partes se esforcem para chegar a um entendimento, a fim de evitar o surgimento de uma nova fonte de incertezas para a economia.

Reino Unido e UE estão no meio de tensas discussões sobre um possível acordo para o pós-Brexit. No último mês, cresceram as dúvidas sobre a viabilidade de um pacto, depois que o governo britânico propôs uma lei que, para Bruxelas, viola os termos combinados no tratado de separação. Uma nova rodada de negociações está marcada para as próximas semanas.