UEMS vai ofertar mais de 400 vagas para cursos de graduação EaD em 12 municípios

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) lançou editais de processo seletivo para ingresso nos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Ciências Sociais, ofertados na modalidade de Educação a Distância (EaD), em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

São mais de 400 vagas distribuídas nos polos de Água Clara, Aparecida do Taboado, Camapuã, Coxim, Paranhos, Rio Brilhante, Bataguassu, Bela Vista, Costa Rica, Miranda, Porto Murtinho e São Gabriel do Oeste.

Os editais possibilitam duas formas de ingresso: notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos últimos 5 anos, ou notas obtidas no último ano do Ensino Médio Regular nas disciplinas de Português e Matemática.

A oferta dos cursos de graduação na modalidade EaD visa, primordialmente, ampliar e interiorizar o acesso ao Ensino Superior público, gratuito e de qualidade no Brasil e também incentivar a formação de professores das redes públicas de ensino que ainda não tenham a habilitação legal exigida para o exercício da função (Licenciatura).

A UEMS reserva 20% das vagas dos cursos para candidatos negros, 10% para candidatos Indígenas, 10% para candidatos residentes em Mato Grosso do Sul e 10% para professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação em nível superior ou sem formação na área em que atuam, de acordo com as normas e leis vigentes que tratam das políticas afirmativas.

Os editais especificam que somente poderão concorrer às vagas para os regimes de cotas para negros e indígenas, candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Já com relação ao regime de cotas para professores, somente poderão concorrer candidatos que comprovem o efetivo exercício.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e deverão ser realizadas, via formulário eletrônico que será disponibilizado na página da UEMS, no período entre 6 de novembro a 15 de novembro de 2020.

Os editais podem ser conferidos aqui . O e-mail: selecao.ead@uems.br está disponível para ajudar a esclarecer outras dúvidas sobre o processo seletivo.