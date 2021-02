UEMS realiza primeira Colação de Grau on-line de 2021

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) - (Foto: Edemir Rodrigues)

Nesta quinta-feira (11), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realizou a primeira colação de grau online de 2021. A formatura do curso de Enfermagem de Dourados foi repleta de emoção, mesmo com o distanciamento social. A condução da cerimônia respeitou as normativas da Nota Informativa n. 01/2020-COE/SES/MS e o Parecer Orientativo CP/CEE/MS n. 17, de 8 de Abril de 2020.

Presidida pela Vice-Reitora Celi Corrêa da Costa, a cerimônia contou com a participação dos docentes Jair Rosa dos Santos, Joselaine Migotto Watanabe e Rogério Renovato. “Vocês foram guerreiros sempre, principalmente nesse momento de pandemia. Nós nos orgulhamos muito de todos vocês”, disse a vice-reitora aos formandos.

Homenageando o Professor Mestre Jair Rocha dos Santos, que foi nome de turma, os 31 formandos do Curso de Enfermagem Bacharelado e 02 formandos do Curso de Enfermagem Bacharelado e Licenciatura participaram de suas casas, ao lado de familiares.

A formada Carolina Paes Tobias, oradora da turma, lembrou as dificuldades e aprendizados durante o curso e agradeceu a ajuda de professores e funcionários da UEMS. “Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria melhor”, disse Carolina em seu discurso.

A professora Josilaine Watanabe, paraninfa da turma, lembrou a enorme importância de profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia. “Fico imensamente feliz por ter contribuído com a formação acadêmica de vocês. Cada um ao seu modo, fez o que podia para hoje estarmos ganhando enfermeiros”, disse a professora.

Além de parabenizar os formandos, a Vice-Reitora enfatizou que a Universidade estará sempre aberta aos formandos. “Levem a marca da UEMS com honra e dignidade, nossa Universidade sempre estará de portas abertas para vocês”, disse Celi.

A cerimônia de formatura do curso de Enfermagem, de Dourados, foi transmitida pelo canal do UEMS no Youtube. Confira em https://bit.ly/3rEzT2W.

