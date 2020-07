UEMS prorroga trabalho remoto até 31 de agosto em todas as suas unidades

Estão prorrogadas até 31 de agosto todas as atividades administrativas de forma remota nas unidades da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Segundo a portaria, que segue as orientações do Comitê Multidisciplinar de Ações de Urgências e Emergências em Saúde, fica autorizada a abertura de espaços para acesso dos servidores que necessitem exercer atividades essenciais, e ainda dos locais que serão utilizados para suporte tecnológico de acesso às atividades, pelos acadêmicos da UEMS.

Para atender a estes casos, cada Unidade definirá os horários e a organização das escalas de revezamento dos servidores, seguindo as recomendações do plano institucional de biossegurança e as normas de segurança de cada Município.

No site da Universidade é possível consultar os telefones de todos os setores que, no período de atendimento remoto, contam com a habilitação do serviço SIGA-ME, de modo a redirecionar chamadas diretamente aos servidores responsáveis.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação