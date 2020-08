UEMS lança Guia para produção de Podcasts

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio de sua Assessoria de Comunicação Social (ACS), lança o "Podcast: Guia produção", uma iniciativa institucional para orientar e estimular a produção de podcasts, que visem levar informação e conhecimento aos diferentes públicos da Universidade e fora dela. (Clique aqui para conferir o Guia)

O Podcast é um conteúdo informativo, entregue na forma de áudio, muito semelhante a um programa de rádio. A diferença é que o conteúdo, que geralmente é gravado, é criado sob demanda e disponibilizado por meio de um arquivo ou serviço de streaming. Ou seja, a vantagem é que você pode ouvir o conteúdo que quiser, na hora que quiser.

De acordo com o PodPesquisa 2019, pesquisa focada no perfil do ouvinte de podcast brasileiro, que teve 16.713 participantes, o interesse por podcasts de cultura pop, ciência, política e feminismo foram os que mais cresceram, percentualmente, de 2018 para 2019.

O Manual produzido pela equipe da UEMS foi pensando para orientar, de forma prática, a criação de podcasts. Ele traz informações desde o porquê de se fazer o programa, como estruturar um roteiro até dicas da utilização de tecnologias disponíveis no celular para a gravação, edição e publicação do programa de áudio. Além de orientações em texto, o conteúdo também traz dicas em vídeos para explicar, por exemplo, como fazer sua gravação em casa e aquecer a voz.

Manual de Lives

A equipe da ACS da UEMS tambem lançou, em julho deste ano, o "Manual para Lives”, conteúdo voltado para orientar, principalmente, as pró-reitorias, gerências de Unidade e coordenações de cursos nas transmissões ao vivo.

Para conferir, acesse: http://www.uems.br/imprensa/manuais

Assessoria de Comunicação UEMS