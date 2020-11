UEMS está com inscrições abertas para cursos EAD de pedagogia e ciências sociais em 12 municípios

São ofertadas 410 vagas nos cursos de licenciatura em Pedagogia e Ciências Sociais

Estão abertas as inscrições do processo seletivo que oferta 410 vagas nos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Ciências Sociais a serem ministrados na modalidade EAD (Educação à Distância) em 12 municípios do Estado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os cursos serão ministrados nos polos de Água Clara, Aparecida do Taboado, Camapuã, Coxim, Paranhos, Rio Brilhante, Bataguassu, Bela Vista, Costa Rica, Miranda, Porto Murtinho e São Gabriel do Oeste.

Os editais possibilitam duas formas de ingresso: notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos últimos 5 anos, ou notas obtidas no último ano do Ensino Médio Regular nas disciplinas de Português e Matemática.

A oferta dos cursos de graduação na modalidade EaD visa ampliar e interiorizar o acesso ao Ensino Superior público, gratuito e de qualidade no Brasil e também incentivar a formação de professores das redes públicas de ensino que ainda não tenham a habilitação legal exigida para o exercício da função (Licenciatura).

A UEMS reserva 20% das vagas dos cursos para candidatos negros, 10% para candidatos Indígenas, 10% para candidatos residentes em Mato Grosso do Sul e 10% para professores da rede pública de ensino, em exercício, sem formação em nível superior ou sem formação na área em que atuam, de acordo com as normas e leis vigentes que tratam das políticas afirmativas.

Os editais especificam que somente poderão concorrer às vagas para os regimes de cotas para negros e indígenas, candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Já com relação ao regime de cotas para professores, somente poderão concorrer candidatos que comprovem o efetivo exercício.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e deverão ser realizadas, via formulário eletrônico disponível na página da UEMS, no período entre 6 de novembro a 15 de novembro de 2020.

Os editais podem ser conferidos aqui . O e-mail: selecao.ead@uems.br está disponível para ajudar a esclarecer outras dúvidas sobre o processo seletivo.

Assessoria de Comunicação UEMS

Foto: Divulgação