UEMS e UFMG realizam encontro ‘Prosas Feministas’ nesta quinta-feira

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Unidade de Paranaíba, juntamente com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), realizam a série de encontros "PROSAS FEMINISTAS", com o objetivo de debater sobre feminismo e anticapitalismo, a partir de diferentes perspectivas.

Nesta semana, a prosa será sobre a necessidade das categorias marxianas para a luta das mulheres com a pesquisadora Deise Luísa Ferraz, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. O evento será nesta quinta-feira (22), às 17h. A transmissão será pelas redes sociais @prosasfeministas .

A atividade de extensão é realizado pelo grupo de pesquisa sobre Gênero e Educação, coordenado pelas professoras Luciana Henrique da Silva e Lucélia Guimarães, juntamente com a Pós-graduação em Políticas Públicas, Cultura e Sociedade (UEMS/Paranaíba), e com o grupo coordenado pela professora Ana Elisa Correa, do Colégio Técnico (Coltec/UFMG) e com a contribuição de outras estudantes e pesquisadoras das duas Universidades.

Assessoria de comunicação UEMS