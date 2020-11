UEMS divulga edital e libera inscrições para o Vestibular 2021

A UEMS de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou ontem (26), o edital para o Vestibular UEMS 2021 e também abre o período de inscrições para 1.101 vagas, em 54 cursos de graduação presenciais.

A Prova Objetiva e a Prova de Redação serão realizadas presencialmente no dia 06 de fevereiro de 2021, das 14h às 19h, no horário oficial do Mato Grosso do Sul, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três lagoas.

A realização das provas serão presenciais observando as normas sanitárias estabelecidas pelas autoridades estaduais e municipais e pelo plano de biossegurança da FAPEC e da UEMS, visando à segurança de todos os envolvidos no certame.

A Prova de Redação, de caráter classificatório e eliminatório, será aplicada para todos os candidatos juntamente com a Prova Objetiva.

O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 90. Os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 2.136, de 14 de agosto de 2000, que dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição para vestibular a alunos de escolas públicas, poderão requerer a isenção da taxa de inscrição.

As informações referentes a este Edital e demais atualizações constarão nos portais da UEMS e da FAPEC.

Vagas - A ocupação das vagas oferecidas para cada curso dar-se-á por meio de dois sistemas de ingresso:

Por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e

Por Reserva de Vagas em seus cursos:

20% para candidatos ao regime de cotas para Negros (pretos e pardos);

10% para candidatos ao regime de cotas para Indígenas;

10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul.

Processo seletivo 2021 - Após dez anos, a UEMS retorna com o Vestibular e a partir de 2021, a Universidade terá três formas de ingresso para os acadêmicos: Processo Seletivo Vestibular; Sistema de Seleção Unificada (SISU); e Processo Seletivo Permanente.

Serão ofertadas 50% das vagas via vestibular e 50% ofertadas por meio de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – por meio do SISU e do Processo Seletivo Permanente. Os candidatos poderão concorrer tanto via vestibular, quanto utilizando notas do Enem.