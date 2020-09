UEMS/Coxim: Pesquisa irá mapear demanda por novo curso

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) promove pesquisa de demanda por um novo curso presencial a ser ofertado na Unidade Universitária de Coxim. O objetivo é investigar cursos de interesse da população da região Norte do Mato Grosso do Sul, sobretudo dos municípios: Alcinópolis, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde, São Gabriel e Sonora.

A pesquisa vem atender a demanda da sociedade em consonância com desenvolvimento regional. A consulta será realizada nas escolas de Ensino Médio, com parceria da Secretaria de Estado de Educação (SED), sendo aberta à sociedade em geral.

A expectativa é de que o novo curso seja ofertado no ano de 2021. A participação da população é muito importante. A aplicação do questionário: de 08/09/2020 a 22/09/2020.

Link para acesso ao formulário: http://pesquisa.sed.ms.gov.br/index.php/279561 .