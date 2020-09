UEMS concede 711 auxílio para internet, em segunda edição do programa

Serão concedidos 711 auxílios para o ano letivo de 2020, no valor mensal de R$ 60, para estudantes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. A UEMS, por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC) publicou, nesta quinta-feira (24), o Edital da Segunda Edição do Auxílio para Acesso Emergencial à Internet (AAEI/UEMS). O prazo de inscrições vai de 24 de setembro a 2 de outubro de 2020.

O AAEI/UEMS tem o objetivo de propiciar o suporte financeiro, de curto prazo, para acadêmicos dos cursos presenciais de Graduação da UEMS, com comprovada vulnerabilidade socioeconômica e impossibilidade de, por recursos próprios, ter acesso à Internet, fato que inviabiliza o acompanhamento das Atividades Remotas Emergenciais da Universidade, implementadas devido à pandemia da Covid-19.

Acesse AQUI o Edital.

Para auxiliar os acadêmicos candidatos ao Auxílio para Acesso Emergencial à Internet, a PROEC respondeu às duvidas mais frequentes em relação ao Edital. Confira:

1. Eu já me inscrevi este ano no Programa Institucional de Assistência Estudantil (PIAE) e fui contemplado. Preciso enviar todos os documentos novamente?

Resposta: Você precisa encaminhar somente o comprovante de internet no e-mail documentospiae@gmail.com, e fazer a inscrição na plataforma http://www.aeuems.ms.gov.br .

2. Eu me inscrevi no PIAE no ano passado. Preciso me inscrever novamente para receber o Auxílio para Acesso Emergencial à Internet (AAEI)?

Resposta: Sim. Você precisa se inscrever na plataforma http://www.aeuems.ms.gov.br e encaminhar todos os documentos solicitados no Anexo I do Edital.

3. Estou na lista de espera do PIAE deste ano. Quais documentos preciso enviar?

Resposta: Você precisa encaminhar somente o comprovante de internet no e-mail documentospiae@gmail.com, e fazer a inscrição na plataforma http://www.aeuems.ms.gov.br .

4. Eu tenho uma Bolsa (PIBEX , PIBIC, PIBITI, PIBCEL, PIM, PIBID, PET, RP) e um Auxílio/PIAE (alimentação ou permanência). Posso concorrer ao AAEI?

Resposta: Não. Conforme dispõe o Edital, você não pode acumular um Auxílio/PIAE com uma Bolsa e mais o AAEI.

5. Eu fui desclassificado no Edital anterior (AAEI), solicitei recurso e não fui atendido. Tenho que me inscrever novamente?

Resposta: Sim. Para concorrer, você terá que se inscrever novamente e encaminhar todos os documentos solicitados no Anexo I do Edital.

6. Estou recebendo o Auxílio Emergencial/PIAE. Posso me inscrever no Edital para concessão do AAEI?

Resposta: Sim. Mas você terá que encaminhar todos os documentos solicitados no Anexo I.

7. Encaminhei o e-mail, mas esqueci de anexar um comprovante. Posso enviar outro e-mail, complementando a documentação solicitada?

Resposta: Não. Conforme dispõe o Edital, só será considerado o primeiro e-mail enviado.

8. Eu sou beneficiário do Programa Vale Universidade/PVU (ou Programa Vale Universidade Indígena/PVUI). Posso me inscrever no Edital para o AAEI?

Resposta: Não. De acordo com o Edital, não é permitido acumular benefício do PVU ou PVUI com o AAEI.

9. Encaminhei todos os documentos solicitados no Anexo I. Minha inscrição está completa?

Resposta: Não. Sua inscrição só estará completa quando você terminar todo processo na plataforma http://www.aeuems.ms.gov.br até gerar o número de protocolo. E, também, enviar no email documentospiae@gmail.com todos os documentos solicitados.

10. Me inscrevi na plataforma (http://www.aeuems.ms.gov.br e gerou o protocolo. Minha inscrição está completa?

Resposta: Não. Você ainda deve encaminhar os documentos solicitados no Anexo I em um único arquivo no e-mail documentospiae@gmail.com

11. Como posso comprovar acesso à internet?

Resposta: Por meio de conta mensal de uma operadora; ou comprovante de pagamento de créditos para celular pré-pago (recarga); ou comprovante de que a região que você mora está apta a receber sinal de Internet, obtido junto à uma operadora.

