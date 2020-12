UE: regulador marca reunião sobre liberação da vacina da Moderna para janeiro

A Agência Europeia de Medicamentos marcou para 6 de janeiro uma reunião extraordinária para discutir a liberação da vacina contra covid-19 produzida pela Moderna - (Foto: Divulgação)

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) marcou para 6 de janeiro uma reunião extraordinária para discutir a liberação da vacina contra covid-19 produzida pela Moderna, de acordo com comunicado divulgado hoje. A evolução do processo irá depender da "robustez" dos dados fornecidos pela fabricante, segundo o regulador. Uma outra reunião, já marcada para o dia 12, poderá ser mantida em caso de necessidade. A aprovação pela EMA representa uma liberação a todos os 27 estados membros da União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou a decisão, indicando que está havendo "progresso na segurança das vacinas", em mensagem no Twitter. A dirigente lembrou que a reunião será a segunda opinião científica da EMA no tema, depois da avaliação do imunizante produzido pela Pfizer em parceria com a Moderna, marcada para a semana que vem.