UE receberá mais 4 milhões de doses de vacinas nas próximas duas semanas

A Comissão Europeia informou nesta quarta-feira (10) que fechou acordo com a Pfizer e a BioNTech para o fornecimento de 4 milhões de doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pelas duas farmacêuticas nas próximas duas semanas. Em comunicado, o órgão destacou que o objetivo é acelerar a imunização para tentar frear a disseminação das variantes do vírus.

"Através da sua utilização direcionada onde são mais necessárias, em particular nas regiões fronteiriças, estas doses também ajudarão a garantir a restaurar a livre circulação de mercadorias e pessoas", destacou a presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen.

A meta da União Europeia é vacinar 70% da população adulta até julho deste ano, mas o processo tem ocorrido de forma mais lenta do que em outras economias avançadas. Cerca de 8% da população do bloco recebeu pelo menos uma dose do imunizante até agora, comparado com 33% no Reino Unido e 18% nos Estados Unidos.