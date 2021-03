UE propõe certificado de vacinação de covid-19 que facilitará viagens no bloco

A União Europeia (UE) propôs nesta quarta-feira, 17, a criação de um certificado de vacinação de covid-19 que facilitará as viagens no bloco. De acordo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o documento digital será aceito por todos os países que compõem a UE.

"O Certificado Verde Digital será uma prova de que uma pessoa foi vacinada contra a covid-19, recebeu um resultado negativo do teste ou se recuperou da covid-19", diz nota divulgada pela Comissão. Segundo a UE, o documento incluirá um QR Code que garantirá sua segurança e autenticidade.

O certificado poderá ser solicitado pelos cidadãos da UE e seus familiares, independentemente da nacionalidade, por não europeus que residem no bloco e por visitantes que têm o direito de viajar pela região. De acordo com a Comissão, a proposta ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu. Além disso, os países precisam implementar as normas técnicas.