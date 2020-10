A TV Brasil é finalista do Prêmio CNT de Jornalismo 2020 com o episódio "Transporte em tempos de coronavírus", do programa Caminhos da Reportagem - (Foto: Agência Brasil)

A TV Brasil é finalista do Prêmio CNT de Jornalismo 2020 com o episódio “Transporte em tempos de coronavírus”, do programa Caminhos da Reportagem. Veiculada em agosto de 2020, a reportagem de Flávia Peixoto e Tiago Bittencourt concorre na categoria Televisão.

O programa aborda a situação dos transportes coletivos durante a pandemia do novo coronavírus. De um lado, usuários e trabalhadores que se sentem inseguros ao utilizar um transporte lotado, e do outro, transportadores que temem grandes prejuízos devido à falta de passageiros. O conteúdo jornalístico da TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), concorre com matérias da TV Justiça, TV Record e TV Globo.

Assista à reportagem:

A premiação oferecida pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) está em sua 27ª edição e é considerada uma das mais importantes do País. Este ano, o Prêmio tem como tema “O transporte contra o coronavírus”. O resultado será divulgado no mês de novembro.

Ficha técnica – Transporte em tempos de coronavírus

Reportagem: Flavia Peixoto e Tiago Bittencourt

Produção: Flavia Peixoto e Tiago Bittencourt

Apoio à produção: Suzana Guimarães e Pâmela Maria (estagiária)

Imagens: Sigmar Gonçalves

Apoio às imagens: André Rodrigo Pacheco, Marcos Denir, Luis Araújo , Rodolpho Rodrigues, Carlos Eduardo Assumpção e Rede Minas

Auxílio técnico: Alexandre Souza

Apoio: Rafael Augusto de Carvalho

Edição de texto: Suzana Guimarães e Ana Maria Passos

Edição de imagens: Jerson Portela, André Eustáquio e Rivaldo Martins

Arte: Julia Costa

Sobre o programa

Atração jornalística semanal da TV Brasil, o Caminhos da Reportagem leva o telespectador para uma viagem pelo país e pelo mundo atrás de grandes histórias, com uma visão diferente, instigante e complexa de cada um dos assuntos escolhidos.

Temas atuais e polêmicos são tratados com profundidade e seriedade pela equipe formada pelos profissionais da emissora pública. Premiado, o programa é reconhecido como uma das principais atrações jornalísticas do país.

No ar aos domingos, às 20h, o Caminhos da Reportagem pode ser acessadas no site https://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem. As edições anteriores também estão no aplicativo EBC Play, disponível nas versões Android e iOS, e no site http://play.ebc.com.br/.

