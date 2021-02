TV Brasil é finalista do 2ª Prêmio C6 de Jornalismo - (Foto: Agência Brasil/TV Brasil )

A reportagem Vida financeira x Equilíbrio emocional, produzida pela equipe da TV Brasil, é finalista da segunda edição do Prêmio C6 de Jornalismo, na categoria TV, Rádio e Podcast. O resultado será divulgado em 5 de março.

Exibida pelo telejornal Repórter Brasil em janeiro de 2020, a matéria mostra como a vida financeira e a emocional devem estar equilibradas para que seja possível escolher corretamente e deixar de viver no limite.

O conteúdo integra a série Cuidando do seu bolso: um raio x de endividados no país sobre educação financeira, que mostra a importância do equilíbrio emocional para ter as finanças em dia, como deve-se agir em caso de endividamento, a relação das crianças com o dinheiro e onde buscar informação para cuidar do seu bolso.

A repórter Mariana Jungmann conta que, desde a finalização, a equipe sabia que a série tinha qualidade para concorrer a prêmios. “Fizemos um material muito detalhado, ouvimos muitas fontes, caprichamos muito no acabamento dos VTs. Infelizmente existem poucos prêmios de jornalismo sobre esse tema, educação financeira, e alguns são só para o formato texto. Quando nos inscrevemos nesse, a gente já tinha grandes expectativas. Mas, quem está competindo conosco também tem material excelente. Então, estamos na torcida!”.

Confira a série completa:

Série Cuidando do seu bolso: um raio x de endividados no país

Série Cuidando do seu bolso: vida financeira x equilíbrio emocional

Série Cuidando do seu bolso: aposentados endividados

Série Cuidando do seu bolso: educação financeira para crianças

Equipe finalista:

Antônio de Pádua de Sousa Trindade, Claudyandson Rodrigues do Nascimento, Eudes Nascimento Lins, Jairom Rio Branco Ferreira, Jorge Luiz Dos Reis Brum, Mariana Clemente Jungmann, Mateus Oliveira Araújo, Raimundo Nunes Batista e Thais de Luna Ramos.

Sobre o prêmio

Com o tema “Educação Financeira e Finanças Pessoais”, o prêmio C6 de Educação Financeira valoriza reportagens que incentivam a cidadania financeira e que facilitem a compreensão do mercado e ajudem os brasileiros a tomar decisões conscientes sobre suas finanças.