Turismo do MS participa de evento internacional e primeiro totalmente online

(Foto: Flávio André (MTur))

O turismo mundial, assim como outros setores da economia, vem enfrentando muitos desafios em meio à pandemia do novo coronavírus. A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul tem planejado e estruturado ações para que o destino esteja preparado para a retomada, quando for possível.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, as rápidas tomadas de decisão da Fundtur em meio à pandemia tem dado confiança ao mercado. “Respondemos rapidamente a um cenário que não estava em nosso planejamento para 2020 e isso fez com que não perdêssemos espaço, tanto nacional quanto internacional. Nos mostramos ativos e por isso fomos convidados a participar de eventos importantes para esse momento e continuamos inseridos também nos planos dos nossos parceiros. Tivemos que revisar nosso planejamento para 2020, que era outro, mas estamos dia-a-dia reformulamos nossas ações e aderindo às novas oportunidades digitais”, pontua Wendling.

Segundo Karla Cavalcanti, gerente de mercado da FundturMS, com a pandemia as operadoras internacionais estão revisando seus portfólios. “Este é o momento de apresentar nossos destinos, visto inclusive que destinos de natureza e ecoturismo como os de Mato Grosso do Sul ganharam muita visibilidade devido à baixa concentração de pessoas e espaços abertos. Ainda há muita incerteza, mas a hora de ganhar espaço é agora. Assim, já estaremos bem posicionados quando o mercado começar a aquecer”, pondera.

Uma das ações da FundturMS é o posicionamento de mercado, tanto nacional quanto internacional. Exemplo disso é o diálogo constante com operadoras de turismo e USTOA (United States Tour Operators Association), uma das principais entidades internacionais do setor e da qual Mato Grosso do Sul é associado. Preocupados com os novos protocolos sanitários e em apresentar destinos alinhados às expectativas do público no período pós-pandemia, alguns operadores abriram espaço para avaliar inserção de pacotes turísticos de Mato Grosso do Sul em seus portfólios. Essas são oportunidades alcançadas devido ao trabalho de relacionamento estratégico da FundturMS junto ao trade.

Meeting Brasil

Outra ação internacional importante é o Meeting Brasil Online – Latin America 2020, que contará com a participação de 10 destinos brasileiros, entre eles, Mato Grosso do Sul, representado pela Fundação de Turismo. O evento, que acontece de 10 a 13 de agosto, será realizado pela primeira vez em plataformas online, com transmissão ao vivo pelos canais do Facebook e Youtube da Expan Mais e contará com a participação de 12 países: México, Guatemala, Paramá, Costa Rica, Colômbia, Peru, Equador, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

A apresentação do Mato Grosso do Sul será nesta segunda-feira (10), às 15h (MS). As inscrições serão gratuitas para agentes e operadores e as atividades acontecem nos períodos da manhã e da tarde, todos os dias do evento. O Meeting Brasil Online – Latin America 2020 será dividido em dois momentos:

- DESTINATION: serão capacitações promovidas pelos destinos do Brasil e onde os agentes de viagem que se inscreverem e participarem das capacitações, deverão seguir algumas regras para se qualificarem e receberem a certificação básica de conhecimento de cada atividade.

- EXPERIENCE: acontecem rodadas de negócios para apresentar produtos e serviços turísticos aos 12 países. Esta atividade será exclusiva para operadores de turismo com reuniões de reconhecimento de produto e coordenadas pelos principais DMCs do Brasil.

Serviço:

Meeting Brasil Latin America – Online 2020

10 a 13 de agosto

Ambiente virtual: Facebook e Youtube da Expan Mais

https://bit.ly/Face-MB

https://bit.ly/Youtube-MB

Programação completa: www.meetingbrasil.com.br