Trump: vacina contra covid-19 pode estar disponível no fim do ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a mostrar otimismo com vacinas experimentais contra a covid-19 e disse que uma imunização para a doença pode estar disponível no final do ano, "com bastante antecedência". "As vacinas estão avançando incrivelmente bem", afirmou o republicano, na coletiva de imprensa diária sobre a pandemia.

O líder da Casa Branca ressaltou que a produção de vacinas está equilibrando rapidez e segurança. "Continuamos nossa guerra para derrotar o vírus chinês", declarou, em provocação ao país asiático.

Na coletiva, Trump também disse que a pandemia está desacelerando em Estados do Sul do país, como o Texas, que foram bastante afetados nas últimas semanas. "O vírus está recuando", afirmou.

O republicano voltou a descartar, ainda, novas quarentenas. "É importante que os americanos reconheçam que uma quarentena permanente não é um caminho viável à frente", reforçou.

Ao ser questionado sobre os impasses entre republicanos e democratas sobre o próximo pacote fiscal, Trump respondeu que pensa em cortar impostos sobre a folha de pagamento por decreto. Mais cedo, ele já havia dito que poderia "agir sozinho" se não houver consenso bipartidário.