Trump sobre contagem: seguiremos esse processo em todos os aspectos da lei

Candidato a reeleição, Donald Trump - (Foto: MANDEL NGAN / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou um comunicado nesta sexta-feira em que voltou a questionar a apuração dos votos da eleição presidencial americana. "Seguiremos esse processo em todos os aspectos da lei para garantir que o povo americano tenha confiança em nosso governo", diz a nota, divulgada pela campanha à reeleição do republicano.

Nesta quinta-feira, 5, sem apresentar provas ou evidências, Trump acusou os democratas de tentarem "roubar" a eleição e afirmou haver "fraude" na apuração. "Desde o início, dissemos que todas as cédulas legais devem ser contadas e todas as cédulas ilegais não devem ser contadas, mas temos encontrado resistência a esse princípio básico por parte dos democratas em todas as ocasiões", escreveu hoje o chefe da Casa Branca.

"Acreditamos que o povo americano merece ter total transparência em todas as contagens de votos e certificação eleitoral, e que não se trata mais de uma única eleição. Trata-se da integridade de todo o nosso processo eleitoral", acrescentou Trump.

Após assumir a liderança na apuração de votos na Pensilvânia e na Geórgia, o democrata Joe Biden está a um passo da vitória, mas ainda não houve confirmação porque a apuração dos votos continua. Além disso, Trump já indicou que pode levar a batalha judicial sobre o resultado da eleição para a Suprema Corte.