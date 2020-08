Trump: Serviço Postal está perdendo 20% das cédulas de votação, é catastrófico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o envio de cédulas de votação pelo Serviço Postal americano na ocasião das eleições presidenciais. Segundo Trump, há fraudes e roubos com os votos enviados e os correios "estão perdendo 20% de todas as cédulas enviadas". "O envio de cédulas de votação pelos correios seria catastrófico e faria do nosso país um motivo de piada em todo o mundo", disse Trump durante pronunciamento no Estado de Nova Jersey.

Neste sábado, o Serviço Postal norte-americano alertou os governos estaduais para o risco de que não será possível garantir a entrega de todas as cédulas de votação enviadas pelo correio a tempo das eleições presidenciais, em novembro.

Segundo Trump, fundos para o Serviço Postal americano aguardam deliberação do Congresso em uma queda de braço com parlamentares democratas, que pedem um resgate aos Estados por conta da crise do novo coronavírus.

"Os Democratas não estão dispostos a dar os fundos para o Serviço Postal", disse Trump. "Eles Democratas estão pedindo US$ 1 trilhão", comentou.