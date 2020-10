Trump se recusa a colocar dinheiro no bolso dos americanos, diz Pelosi

Nancy Pelosi - ( Foto: Estadão )

Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi emitiu comunicado na tarde desta terça-feira, 6, no qual faz duras críticas ao presidente Donald Trump, após mais cedo este dizer pelo Twitter que rejeitava negociações com os democratas sobre um novo pacote fiscal antes das eleições. Pelosi afirma que o presidente "se coloca em primeiro lugar às custas do país", ao desistir desse diálogo.

A líder democrata diz que Trump age "com a total cumplicidade" dos membros do Partido Republicano no Congresso. Segundo ela, o presidente tem demonstrado que não está disposto a derrotar a covid-19, ao desdenhar da ciência e "dos nossos heróis", como os profissionais da saúde e professores. "E ele se recusa a colocar dinheiro no bolso das pessoas, a menos que o nome dele esteja impresso no cheque."

Pelosi afirma ainda que Trump não atende com isso as necessidades de crianças que precisam voltar às aulas presenciais, ou a um modelo híbrido com o ensino online. Ela acusa o rival de estar disposto a garantir um corte de impostos de US$ 150 bilhões aos mais ricos no país, "enquanto ele se recusa a ajudar de fato as crianças pobres, os desempregados e as famílias dos EUA que trabalham duro".