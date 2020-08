Trump entende que assegurar é paz é prioritário, diz Pompeo em convenção

O Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou na noite desta terça-feira, 25, que o presidente norte-americano, Donald Trump, entende que assegurar a paz é prioritário, e viabilizou um acordo histórico firmado entre Israel e os Emirados Árabes há duas semanas.

"O presidente Trump não vai descansar enquanto a justiça não for feita com a China", destacou Pompeo, ao ressaltar a responsabilidade do país oriental para a disseminação internacional do novo coronavírus. "Trump reduziu a temperatura com a Coreia do Norte e não há mais testes de mísseis no país." O Secretário de Estado fez os comentários na segunda noite da convenção nacional republicana, ocorrida na noite desta terça-feira.