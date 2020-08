Trump é retirado de entrevista coletiva, após receber orientação de funcionário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. - (Foto: Arquivo)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou nesta segunda-feira, 10, uma entrevista coletiva na Casa Branca nos minutos iniciais, após um funcionário o interromper e falar-lhe em privado. Segundo a imprensa americana, a saída dele ocorreu após ter sido informado sobre algo pelo serviço secreto e a segurança no local estaria reforçada.

No início da coletiva, Trump havia criticado supostas irregularidades eleitorais na Virgína. Ele tem argumentado que o voto pelo correio, uma alternativa diante da pandemia da covid-19, é sujeito a fraudes. Além disso, Trump havia comemorado a alta recente no mercado acionário, atribuindo o avanço da maioria das bolsas de Nova York hoje a decretos de estímulo lançados no fim de semana por ele.