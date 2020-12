A mensagem de Trump foi acompanhada por uma foto dos artefatos - (Foto: Mandel Ngan/AFP)

Em publicação no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o Irã de realizar um ataque de mísseis à embaixada americana em Bagdá, no Iraque, no último domingo. A mensagem foi acompanhada por uma foto dos artefatos.

"Agora, ouvimos rumores de ataques adicionais contra americanos no Iraque. Um conselho saudável e amigável ao Irã: se um americano for morto, responsabilizarei o Irã. Pense bem", escreveu.