Trump diz pelo twitter que EUA querem e precisam de estímulos - ( Foto: Estadão )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a postar em sua conta oficial no Twitter na tarde deste sábado (3). Ele, que está internado no hospital militar Walter Reed, em Maryland, para se tratar da covid-19, afirmou que o Congresso precisa trabalhar em conjunto para aprovar um pacote de estímulos fiscais à economia americana.

"Nosso grande país quer e precisa de estímulos. Trabalhem juntos (Congresso) e façam isso acontecer. Obrigado!", escreveu o presidente em postagem feita há pouco.

Democratas e republicanos têm divergido nas discussões para uma nova rodada de estímulos fiscais. Ontem, a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, afirmou em carta a democratas que há "divergências significativas" nas discussões com a Casa Brande por uma nova rodada de estímulos, que poderia chegar a US$ 2,2 trilhões.

Em outra postagem, Trump afirmou que com a ajuda dos profissionais do hospital Walter Reed, está se sentindo bem. "Médicos, enfermeiros e todos os grandes profissionais do Centro Médico Walter Reed, e outros de instituições igualmente incríveis que se juntaram a eles, são incríveis!!! Um progresso tremendo tem sido feito ao longo dos últimos seis meses na luta contra essa praga", afirmou.