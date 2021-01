Trump deve ser retirado da presidência de imediato, diz líder democrata no Senado

Líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer defendeu nesta quinta-feira, 7, no Twitter que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja "afastado de imediato" do posto. A pressão ocorre um dia após violentos protestos, nos quais manifestantes favoráveis ao atual líder invadiram o Capitólio.

Schumer defendeu que o meio "mais rápido e eficaz" seria que o vice-presidente invocasse a Emenda 25 da Constituição, a qual diz que o presidente não está apto a seguir no posto.

Se o presidente e o gabinete se recusarem, o Congresso precisa se reunir para decidir pelo impeachment de Trump, argumentou.