Trump comemora alta nas bolsas de NY e diz que Biden quer quadruplicar impostos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou em sua conta oficial no Twitter a alta no mercado acionário americano nesta segunda-feira. "Mercado de ações pronto para quebrar o recorde de todos os tempos", escreveu o republicano, em referência ao índice Nasdaq, que está perto da máxima histórica.

"Lembre-se de tudo isso quando você VOTAR. O Joe Sonolento quer quadruplicar seus impostos. Depressão!!! Não deixe isso acontecer! #MAGA", acrescentou Trump, atribuindo um apelido ao seu rival na disputa pela Casa Branca, o democrata Joe Biden, e usando uma hashtag em referência ao lema "Make America Great Again!" ou "Faça a América Grande de Novo", que marcou sua campanha eleitoral em 2016.

As bolsas de Nova York operam com altas que vão de 1% a quase 3% no pregão desta segunda-feira, com os investidores de olho nas negociações em Washington por um novo pacote fiscal e no início da temporada de balanços de empresas. No entanto, alguns analistas, como os do Swissquote Bank, também atribuem os ganhos no mercado acionário à liderança sólida de Biden nas pesquisas de opinião, o que poderia levar a mais expansão fiscal.