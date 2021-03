TRT/MS abre processo para selecionar estagiários de nível médio e superior

O Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região - (Foto: Divulgação)

O Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região abriu um processo seletivo para estágios em várias cidades de Mato Grosso do Sul. Podem concorrer alunos do Ensino Médio Regular acima de 16 anos e estudantes de graduação a partir do 3º semestre. As inscrições vão até às 23h59min do dia 24 de março e podem ser feitas pelo portal www.superestagios.com.br.

São oferecidas as seguintes vagas para estudantes em Campo Grande:

- Ensino Médio Regular;

- Ensino Superior: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Comunicação Social - Habilitação em Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Jornalismo, História. Para as áreas de informática serão admitidos os seguintes cursos: Análise de Sistemas, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Redes de Computadores, Engenharia de Software e Sistemas de Informação.

Para as Varas do Trabalho e Postos Avançados do interior, as vagas são todas para acadêmicos de Direito, nas seguintes cidades: Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Mundo Novo, Naviraí, Mundo Novo, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante e Três Lagoas. As provas serão on-line e acontecem no dia 28 de março, das 9h às 10h.

A carga horária do estágio é de 20 horas semanais e as inscrições para a seleção são gratuitas. Os estudantes selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 700 (ensino médio) e R$ 1.000 (nível superior). Mais detalhes podem ser acessadas aqui.