Troco Solidário beneficia instituição que atende crianças e adolescentes em Campo Grande

A Ceaca (Associação Especial de Apoio à Criança e ao Adolescente) recebeu o montante de R$ 87.669,54. Esse valor foi arrecadado pela campanha Troco Solidário junto aos clientes do Fort Atacadista. Desse total, R$ 24.985,20 vieram das vendas de sacolas nas unidades do Fort em Campo Grande, e R$ 62.684,34 com a doação de troco dos clientes. Em janeiro, data da próxima entrega do Fort o troco será em dobro, ou seja, o mesmo valor arrecadado entre os clientes será doado pelo Grupo Pereira para outra instituição de caridade.

Para o gerente regional do Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul, Aguimar Santana, o Troco Solidário cumpre sua missão em ser a ponte que leva apoio e levanta a bandeira de que todos podem se unir em prol do bem comum. “O troco solidário é uma ferramenta social. Juntos, é possível fazer muito mais e ajudar aqueles que prestam serviços extremamente importantes a uma grande parcela da sociedade”, ressalta. A cerimônia de entrega, realizada no último sábado (10), contou com a participação da diretora geral do Procon em Campo Grande, Mariana Panizzon.

A Ceaca atende cerca de 200 crianças de 8 meses a 5 anos de idade, além de 60 adolescentes, com ações de assistência social, educação, apoio psicológico e auxílio intelectual, contemplando várias famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecendo vínculos familiares. A instituição nasceu como um trabalho de rua, mas em 2000 ganhou um local fixo para atender a comunidade.

Em 2008, iniciaram-se os trabalhos na área de educação infantil e em 2010 foi criado o Projeto Resgate, com atividades voltadas para crianças e adolescentes da região do Anhanduizinho/Bandeira. A associação vem passando por dificuldades e recebe apenas doações de parceiros para atender as famílias, que necessitam, principalmente, de itens alimentícios.

Com o apoio do Troco Solidário, será possível fazer uma reforma em sua sede, que precisa de reparos de infraestrutura. “Só temos um banheiro com acessibilidade. Pretendemos aumentar a quantidade. Nosso muro está quebrado e apenas com um reboco, então poderemos fazer uma reforma e pintar alguns ambientes. Essa ajuda virá em boa hora e assim poderemos ampliar e melhorar os atendimentos realizados”, explica a presidente da Ceaca, Iria Soares da Rocha.

Desde 2007, o Troco Solidário, programa que convida o cliente a arredondar o seu troco no final de cada compra, já doou mais de R$ 11 milhões de reais para 365 instituições de caridade, impactando e promovendo a melhoria da qualidade de vida de mais de 250 mil pessoas, nos estados em que o Grupo está presente. Os centavos viraram milhões de reais. Além de ajudar as instituições, a ideia da ação é fomentar ainda mais o espírito solidário entre os clientes.