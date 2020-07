Trinta startups vão para a fase final de edital da Petrobras e Sebrae

Trinta startups foram selecionadas para a fase final da segunda edição do Programa Petrobras Conexões para Inovação - módulo startups realizado em parceria pela Petrobras e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A lista com as selecionadas está disponível na internet. Ao todo, foram 363 propostas inscritas.

Na próxima etapa da disputa, as startups submetem as propostas ao sistema de Gestão de Projetos da Petrobras, para melhor detalhamento. A partir de agosto, haverá interação técnica com profissionais da companhia e do Sebrae para refinamento do plano de trabalho e do modelo de negócios. As candidatas receberão assessoria e treinamento para as apresentações finais. A última fase com a seleção das vencedoras está prevista para outubro.

O programa é voltado para startups, microempresas e empresas de pequeno porte, que devem desenvolver soluções com potencial de implantação no curto prazo e de alto impacto para o mercado de óleo e gás. As empresas devem propor soluções para desafios nas seguintes áreas:

» Tecnologias digitais

» Robótica

» Eficiência energética

» Catalisadores

» Corrosão

» Redução de emissões de carbono

» Modelagem geológica

» Tecnologias de inspeção e tratamento de água

O que são startups?

De acordo com as regras do programa, startups são empresas emergentes inovadoras com potencial de crescimento rápido e contínuo, em busca de viabilizar um produto, serviço ou modelo de negócios inovador. Nessa chamada pública, a startup deve estar enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Premiação

Nesta edição, serão destinados até R$ 10 milhões para o programa. O valor por projeto poderá chegar a R$ 1 milhão, dependendo do benefício para o negócio da Petrobras a ser demonstrado durante o processo seletivo.

Os vencedores contarão com a assessoria da Petrobras e do Sebrae para que as soluções tenham os benefícios comprovados e modelos de negócios que garantam a geração de valor no curto prazo. Os projetos bem-sucedidos poderão ser testados em campo.

O Programa Petrobras Conexões para Inovação prevê o lançamento contínuo de editais de chamada pública de projetos e desafios de inovação, com recursos oriundos na cláusula de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).