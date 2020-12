Tribunal Pleno marca interrogatório de Wilson Witzel

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e do Tribunal Especial Misto, desembargador Claudio de Mello Tavares, marcou para o dia 18 de dezembro, às 16h, o interrogatório do governador afastado Wilson Witzel, quando o réu, poderá exercer sua autodefesa.

O interrogatório acontecerá um dia após a sessão em que os dez integrantes, cinco desembargadores e cinco deputados estaduais ouvirão as 27 testemunhas de acusação e defesa que tiveram seus nomes aprovados pelo colegiado para depor no processo. Esses depoimentos serão dados em sessão marcada para as 9h do dia 17, também no Tribunal Pleno.

Os nomes das 27 testemunhas foram aprovados em sessão realizada no dia 4 último, quando o colegiado foi favorável à produção de provas testemunhais e documentais suplementares no processo de impeachment de Witzel. As perícias contábeis e de engenharia foram rejeitadas pela maioria.

Prosseguimento do impeachment

No mês passado, o Tribunal Especial Misto acolheu, por unanimidade, a denúncia para o prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel. Na sessão, a comissão decidiu também pelo corte de um ço do salário de Witzel e que deixasse, junto com a família, a residência oficial no Palácio Laranjeiras.