Três são assassinados na zona sul após tentarem confrontar suspeitos de assalto

Três homens foram assassinados na madrugada desta sexta-feira, 31, após tentarem confrontar suspeitos de assaltos cometidos contra a pizzaria em que trabalhavam. As vítimas de 18, 24 e 31 anos foram baleadas na Rua Manoel Pinto, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, e morreram no hospital do bairro. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública, policiais localizaram um jovem de 21 anos no hospital.

Ele contou que havia acompanhando as três vítimas até a Rua Manoel Pinto, pois tinham a intenção de encontrar suspeitos de um assalto. No local, eles foram baleados por esses suspeitos.

No carro do jovem de 21 anos, a polícia encontrou um revólver calibre 38, com numeração suprimida, que seria usado no ataque aos suspeitos.

Ele foi preso e indiciado por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado no 89º DP e encaminhado ao 37º DP para investigação.

O Estado de São Paulo terminou o primeiro semestre com 1,5 mil vítimas de homicídio (equivalente a oito mortes por dia), a primeira alta no indicador em sete anos.

A quantidade de vítimas é 4% maior em relação ao dado do mesmo período do ano passado, o que interrompe uma redução que vinha ocorrendo ininterruptamente desde 2014.